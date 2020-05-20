【專家點評】鄭勤龍：港股短期內或打破悶局

從卦象顯示，恒指走勢正處於《離為火》變《震為雷》之中。在《易經》，「火」為天羅地網，而「雷」則為驚醒之象。若將其意象應用於恒指的走勢預測上，便可預示指數在短期內或可打破悶局。

承接上周預示大市調整可逢低吸納的「家人」卦和「益」卦，指數在上周五下試23,600點水平之後，本周因受到美國傳來新冠肺炎疫苗測試取得正面數據的利好因素的帶動下，昨日指數裂口高開上升了454點，收報24,388點，重上並企穩於24,000點之上，可說是應驗了「益」卦水滿於皿之卦象。

「離為火」卦為網狀之象，是古時用以捕獲獵物的工具，使到上天下海的獵物皆無處可逃，《繫辭傳》：「作結繩而為罔罟，以佃以漁，蓋取諸離。」回顧指數自4月初至今，指數一直維持於區間上落市之中已約有6個星期，但仍然無法上下突破，然而因「震為雷」卦帶有振奮、震驚、驚動之意，有如春雷驚醒、萬物甦醒，因此不排除指數將可在短期內重拾方向，突破悶局。

玄學金融家 鄭勤龍

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626