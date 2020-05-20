【專家點評】陳錦興：中金公司受惠股市轉旺

中金今年首季業績表現穩固，經營收入按年上升47%至48億元人民幣(下同)，純利亦按年增長40.5%。中金首季純利增長遠高於同業，且扣除非經常性損益的淨利潤仍有18%的增長，相信主要由於承銷和經紀佣金收入有強勁增長，及投資收益表現具韌性。

內地公布《創業板改革並試點註冊制總體實施方案》，相信內地將會視之為未來更多改革措施的示範，新股上市標準似乎沒有影響，但系統增添彈性，大型證券公司最能夠受惠逐漸形成的生態系統。作為內地領先的投行，可受惠相關的業務機會及提升市場佔有率。

不單內地，香港的新股市場也熱度升溫，中概股回歸更有加速迹象，中金同樣是主要受惠者。中金有意發A股，市場憂慮攤薄效應，惟隨着未來業務增長潛力釋放，應可抵銷影響。現價市賬率1倍，預測市盈率10倍，估值並不昂貴。建議12.5港元吸納，目標價睇15元，止蝕定於11.5元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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