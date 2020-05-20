【市前重點睇】道指回吐390點　金價企1745美元

●美匯指數企99.37，離岸人民幣(CNH)見7.1171，港匯處7.7508，美元兌日圓見107.86，歐元處1.0926，英鎊報1.2258。金價高企1,745美元。布油見34.65美元，紐油低企31.69美元。道指期貨上升。

●美國總統特朗普的經濟顧問庫德洛稱，沒有人有信心投資中國公司，美國需要保護投資者，免受中國缺乏透明度和責任制的影響。

●外媒報道，專家質疑疫苗研究公司Moderna就新冠肺炎疫苗的臨床研究，指該公司未有提供至關重要的數據。

●美國聯儲局主席鮑威爾稱，準備動用全部工具，並讓利率維持接近零，直至經濟重回正軌，又提到經濟滑坡的範圍和速度是現代史上前所未見的，將比二戰以來任何衰退嚴重得多，但預期經濟會於第三和第四季改善。

●美國國會預算辦公室上調2021年GDP預估，但對就業市場前景則依然悲觀，最新預計今年失業率平均為11.5%，2021年略降至9.3%。

●美國10年期國債孳息率跌3.75點子，報0.6882厘。

●港股ADR指數收報24,161點，跌227點或0.94%。

●即月恒生指數夜期收報24,283點，跌57點，低水105點，成交18,197張。

●紐約6月期油於結算日收報每桶32.5美元，升0.68美元或2.13%；布蘭特7月期油收報每桶34.65美元，跌0.16美元或0.46%。

●紐約期金收報每安士1,745.6美元，升11.2美元或0.7%。

●印尼央行意外將關鍵利率維持在4.5厘不變，並預計2020年GDP增速將低於預期。

●社交媒體Facebook宣布，與網上零售平台Shopify合作，推出Facebook Shops，作為一個免費的工具，幫助商家將其商品在Facebook和Instagram的平台上架及開拓網上業務。

●聯想集團截至今年3月底止全年錄得股東應佔溢利6.65億美元，按年增長11.52%，每股基本盈利5.58美仙，派末期息21.5港仙。如單計第4財季，則錄純利4,300萬美元，按年倒退63.55%，每股基本盈利0.36美仙。

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