【樓民熱話】樓市KOL曲解失業率？製造買樓恐慌

香港人對於「磚頭」，有種宗教狂熱式的崇拜。為何這樣講？皆因香港自1月開始受新冠肺炎打擊，社會、經濟，民生陷入停擺，首季本地生產總值(GDP)按年跌8.9%，預期第二季更差；周二(19日)公布的最新失業率更飆升至5.2%，多了4萬人失業。但最近仍然不少樓市KOL繼續唱好樓市，指香港失業人士集中零售、飲食及旅遊業，屬於中低收入人群，月入只有約一萬至兩萬港元，並非樓市參與者，對樓價亦不會有影響。

上述言論驟眼一望，似乎言之成理，但並非事實。以最新公布的政府統計處2020年2至4月失業數據所見，香港失業人口多達20.25萬人，以下將以3個角度分析，失業並非KOL所說的對樓市全無影響。

首先以行業劃分來看，失業最嚴重當屬餐飲業，按年激增逾1倍達2.66萬人。但排名第二的並非大家以為的零售或旅遊相關行業，而是建造業人士，人數高達2.29萬人，與餐飲業僅差3,700人，且過去多年建造業的高人工已是眾所周知。甚至向來予人薪高糧準的金融業，也有6,400人失業，可見失業人士不能以簡單的低收入人士來概括。

再者，以受教育程度劃分來看，20萬失業大軍中，持有大學學位的多達4.82萬人，按年飆升67%。最後以職業級別劃分，達到經理及行政人員級別的失業人數亦有10,200人，而且該類職業的失業速度有加快迹象，去年同期該數字僅為6,500人；時至今年1至3月，數字亦不過是7,500人；但最新已增2,700人達1.02萬人。另外，就連媲美鐵飯碗的專業人士，失業人數亦達6,800人。

由上述數字可見，所謂失業集中零售、飲食及旅遊業已是不攻自破。尤其令人不忿的是，樓市KOL以一個想像中的低收入形象來概括酒店、飲食、旅遊及零售的從業員，是否公平？甚至是貶低他們對香港經濟的貢獻！

更何況，低收入人士真的不能影響樓價升跌嗎？最新的行業每月收入中位數數據顯示，零售業、住宿及飲食業都為1.4萬元，運輸業有2萬元。結合現時的申請公屋入息限額來看，1人家庭為12,800元，2人為19,430元，3人為24,410元。即無論點計，除非一人養全家，否則就算是從事樓市KOL眼中低收入的零售業，都無可能申請到公屋。若然要自立，其中一個選項就是流入私人市場租屋或買樓，那麼又怎會不是樓市參與者？難道失業後就不用租樓、供樓？

說到底，買樓對香港人來說，既是自用亦是投資，尤其現時上車樓價動輒數百萬元，供款年期以30年計，入市前一定考慮清楚。只不過，坊間不時有人製造恐慌情緒及假象，令買樓人士陷入愈遲買愈貴的惶恐之中。面對這些言論，希望大家都可以冷靜對待，因應自己的能力選擇時機去置業安居。

東網財經專欄作者 林南冧

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