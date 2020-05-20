【專家點評】古勝：別高追微創醫療　宜候低吸

尋日港股跟隨美股向上，最難得是成交額大增至1,259億元，成交配合之下，後市似乎仲有力再上。之不過，今次升市主要是因為市場憧憬美國有可能率先研發出疫苗，但要全人類走出新冠肺炎的陰霾，先不說下一輪的臨床試驗能否成功，疫苗產能可否短期內滿足美國需要都成疑問，更遑論出口拯救其他國家的民眾於危難。因此老古覺得，缸邊友別要過於樂觀，控制注碼仍然是今年投資主軸。

就技術面而言，該股所有日線向上，技術指標未見轉壞，且股價企穩月初延伸至仇的升軌上，短線應該仲有力再創新高。不過，若然唔想高追而又睇好該股前景，不妨等待回調至10天線21元水平再部署分注買。

東網財經專欄作者 古勝

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