【專家點評】陳樂怡：阿里巴巴上望240元

外媒按國家統計局公布的數據測算，4月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升5.1%，漲勢延續55個月，漲幅續創2018年6月以來最低，但按月升幅則擴大至0.5%，為半年新高。另外，根據上市房企銷售數據顯示，不少房企4月銷售按月大幅回升，反映樓市持續復甦。預期內房銷售將會繼續受惠於寬鬆貨幣政策環境，宜趁低收集。

美國聯儲局主席鮑威爾暗示，聯儲局已準備好推出更多刺激計劃以支持經濟。雖然市場對於疫情的憂慮稍有降溫，避險需求下降，但各國大推量寬救助經濟，尤其是美國，貨幣貶值壓力日增，黃金保值需求仍然會驅動金價向上。建議投資者逢調整收集黃金資產，金價上望1,800美元。

展望後市，疫苗消息有助提振市場情緒，帶動港股周二重上10天、20天及50天平均線之上，惟重啟經濟過程仍有不少變數。而且，香港作為外向型經濟，港股較大程度受到中美摩擦影響，相關不明朗因素料會限制港股上行空間，主要阻力位維持在25,000點。

個股推介方面，國內首4個月網上實物商品銷售按年上升8.6%，較首3月提升2.7個百份點，顯示電商行業已接近回復正常增長。阿里巴巴是國內電商龍頭，市佔率超過50%，將是主要受惠者。阿里巴巴股價過去2至3個月落後於其他大型國內互聯網股，主要是預期首季業績因疫情而短暫下跌，以及主要股東軟庫可能減持所致。

隨着軟銀已落實透過遠期合約減持，阿里的不明朗因素清除，預期股價將可以補漲。中線目標價240元。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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