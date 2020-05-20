【專家點評】梁冠業：短線阿里勝小米美團？
2020年05月20日 09:00
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近幾周相信大家也看到新經濟股份為市場追捧焦點，看到有明顯資金流入部署。我們認為板塊受支持的主要原因是受疫情和中美貿易緊張關係影響都相對較小。今周我們預計板塊將繼續受關注，尤其是小米集團(01810)和阿里巴巴(09988)將分別於周三(20日)和周四(21日)公布首季度以及全年業績。
我們預計，受惠內地智能手機銷售復甦、互聯網服務業務表現、以及取得華為在國際市場所流失的市場份額所帶動下，小米集團首季非國際財務報告準則經調整淨利潤將按年增長5至10%左右。但市場將繼續關注公司對5G的前景指引，以及美國上周五升級對華為出口限制對公司的潛在影響。
至於阿里巴巴，在電商及雲計算業務增長帶動下，我們預測全年非國際財務報告準則經調整淨利潤將按年增長35%。我們預計市場的關注點包括最新業務指引，例如電商競爭情況、疫情下的各項業務發展、中美緊張關係升溫的潛在影響等。
此外，恒指公司於周一(18日)公布來自大中華區域的同股不同權公司以及第二上市公司，將被納入恒指及國指的選股範疇。比重上此類公司在指數裏的個別成分股比重上限設定為5%，並將在2020年8月份之指數檢討開始，實施上述變動。我們認為，最直接有機會受惠除了阿里巴巴和小米集團外、還有美團點評(03690)。但我們不建議投資者過分以此消息作爲炒作藉口。第一，最快8月才有機會染藍，距離還有一段時間；第二，以5%為上限，再加上三股份較大日均成交量，預計主動或被動基金加倉也不需要太久；第三，我們曾經提過，基於以往觀察，恒指公司一般偏向保守，我們不預計恒指公司會一次過把三隻股份同時納入恒指。
總體來説，我們認為從近期股價走勢來看，小米集團及美團點評現時短追風險甚高，尤其是前者可待周三季績出爐後再作部署。阿里巴巴則相對吸引，除了以上提到業績預計不錯，股價亦因爲受之前軟銀減持影響，因此有較大「追落後」的空間。
海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業
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