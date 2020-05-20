【專家點評】梁冠業：短線阿里勝小米美團？

我們預計，受惠內地智能手機銷售復甦、互聯網服務業務表現、以及取得華為在國際市場所流失的市場份額所帶動下，小米集團首季非國際財務報告準則經調整淨利潤將按年增長5至10%左右。但市場將繼續關注公司對5G的前景指引，以及美國上周五升級對華為出口限制對公司的潛在影響。

至於阿里巴巴，在電商及雲計算業務增長帶動下，我們預測全年非國際財務報告準則經調整淨利潤將按年增長35%。我們預計市場的關注點包括最新業務指引，例如電商競爭情況、疫情下的各項業務發展、中美緊張關係升溫的潛在影響等。

總體來説，我們認為從近期股價走勢來看，小米集團及美團點評現時短追風險甚高，尤其是前者可待周三季績出爐後再作部署。阿里巴巴則相對吸引，除了以上提到業績預計不錯，股價亦因爲受之前軟銀減持影響，因此有較大「追落後」的空間。

海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業

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