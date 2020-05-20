【專家點評】馮宏遠：新經濟股別高追　候低吸更明智

美國在新冠肺炎疫苗上有明確進展，令市場憧憬疫情有機會受控，經濟有望V型復甦，美股市場急升從而帶動各地市場反彈。疫苗在第一階段臨床試驗獲得正面結果的生物科技公司莫德納(Moderna Inc.)，上周亦獲得美國食品及藥物管理局FDA)快速審查資格，有望在最早7月通過審查正式將疫苗投產。

其實早在今年2月份，筆者已在專頁及直播節目中對此股有所介紹及分析，雖然股份中長線仍有潛力，但現時此股已廣為散戶所知，亦有不少不知就裏的投機者跟風追入，令交易變得擁擠，短線急升後反而要步步為營。

環球股市及油價等各類風險資產雖然短線受刺激上揚，但需留意環球經濟仍處於急速衰退當中，單靠復甦憧憬及各國央行放水支撐，令近期市場波幅較大同時甚為情緒化，資金對炒落後極為短線及投機，同時持續集中追入特定投資主題。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠(作者為註冊持牌人士，並未持有上述證券。)

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