傳Apple斥逾5億元買起湯漢斯新片串流媒體版權
2020年05月20日 09:47
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《Greyhound》劇照。
外媒引述消息報道，蘋果公司(Apple Inc.)將向索尼(Sony)支付約7,000萬美元(約5.46億港元)，買下由索尼製作、奧斯卡金像影帝湯漢斯(Tom Hanks)主演的二次世界大戰的電影《Greyhound》的15年串流媒體版權，成為Apple為其影片串流服務Apple TV+進行的最大一筆電影收購。
新冠肺炎疫情肆虐全球，多部荷李活電影因疫情而遲上映，消息指索尼擔心該部電影將無法找到合適的上映檔期，因而決定予以出售，而不是延遲發行，但索尼將保留在中國發行該部電影的權利。
《Greyhound》由湯漢斯自編自演，他在片中飾演一名海軍隊長。而隨着索尼出售該電影，亦是湯漢斯首次放棄大屏幕，直接打入串流媒體播放市場。
報道指出，索尼曾向Netflix和Apple推銷《Greyhound》，但最終基於Apple的出價較高，故決定賣給後者。
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