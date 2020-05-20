【中企風暴】峰迴路轉！瑞幸咖啡周三美國復牌

中國連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡(Luckin Coffee)於上周五(15日)收到納斯達克市場發出的退市通知，公司要求就此舉行聽證會。不過事情峰迴路轉，納斯達克交易所公布，瑞幸咖啡將於美國時間周三(20日)復牌。

瑞幸於2019年5月於美國納達斯克市場上市，今年4月初自曝公司2019年第二至第四季度期間，虛報22億元人民幣銷售額，相關的費用和支出也相應增加。爆出造假後，瑞幸股價累計蒸發83.2%，並於4月7日起停牌。

瑞幸董事長陸正耀早前表示，首先對公司造成的惡劣影響致歉，但認為公司已根據內部調查結果進行積極整改，惟納斯達克不等最終調查結果出爐就要求公司退市，讓他感到失望且遺憾。

自揭財務數據造假後，該公司已將首席執行官(CEO)錢治亞和首席運營官(COO)劉劍免職，並將退出公司董事會。另外，公司亦身陷訴訟危機，已有投資者展開集體訴訟要求賠償，有分析預計其正面對數百億美元的索償。

根據外媒引述法庭文件報道，陸正耀旗下公司Haode Investment已對瑞信提訴，要求瑞信就涉嫌違反一項已被加速的5.32億美元(約40.79億港元)貸款安排中的職責作出賠償。

報道指出，Haode申請禁制令，禁止瑞信在香港以外的任何司法管轄區啟動法律程序。瑞信於4月3日代表其香港分行、高盛、巴克萊、中金公司、海通國際投資和摩根士丹利發出強制性提前還款事件通知。Haode正尋求法院宣布瑞信在4月3至17日發出的有關貸款安排下的要求無效，因此沒有出現違約事件。

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