魚缸通：散戶貪新忘舊　靠新經濟股食胡

港股周三早間走勢反覆，散戶們繼續炒股不炒市，貪「新」忘「舊」。

他指投資者不妨密食當三番，炒多兩三轉，例如他見散戶最近由12港元起買入小米，現時計每股都有超過0.8元水位；有些在205元買了阿里巴巴，現時帳面已每股賺5元，買了阿里牛證更帳賺兩成以上。

小米周三早段高見12.92元；阿里巴巴升至211.6元；騰訊高位436.6元；美團更升至128.6元創新高。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626