魚缸通：散戶貪新忘舊 靠新經濟股食胡
2020年05月20日 10:01
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致富證券區域經理Howard
港股周三早間走勢反覆，散戶們繼續炒股不炒市，貪「新」忘「舊」。
致富證券區域經理Howard表示，散戶近期看到舊經濟股走勢偏弱，都把炒作焦點放在新經濟股身上。例如阿里巴巴(09988)、美團點評(03690)、小米集團(01810)有「染藍」憧憬，基金焗買貨；騰訊控股(00700)等科企業績受疫情的衝擊相對傳統企業小；以至京東等中概股計劃來港招股，都令散戶覺得短炒新經濟股相對安全，不太驚買入後會急跌。
他指投資者不妨密食當三番，炒多兩三轉，例如他見散戶最近由12港元起買入小米，現時計每股都有超過0.8元水位；有些在205元買了阿里巴巴，現時帳面已每股賺5元，買了阿里牛證更帳賺兩成以上。
小米周三早段高見12.92元；阿里巴巴升至211.6元；騰訊高位436.6元；美團更升至128.6元創新高。
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