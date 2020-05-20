【專家點評】陳正犖：英鎊短線回調或是吸納良機

近日市場除了談疫苗，多國亦討論負利率。過去幾天，英倫銀行行長貝利、首席經濟師Haldane及貨幣政策委員會委員Tenreyro的言論，都保留實施負利率的可能性。我們相信英倫銀行傾向加大量寬，以給予英國政府更大財政空間，減息至負利率的可能性不大。我們亦預期6月央行會議將增加2,000億英鎊資產購買額度，只是在當局完成檢視所有政策工具前，都不能完全排除負利率，所以未來數月，利率市場或繼續預期英國會實施負利率，並對英鎊有壓力。

另外，脫歐發展亦將受到關注。英國政府公布脫歐後的新關稅制度，以取代歐盟共同對外關稅。市場解讀為英國可能不會延長脫歐過渡期。我們預期第二階段的脫歐談判或艱難，但路向與第一階段或相似，即最終會達成共識，所以維持英鎊逢低買入策略。

技術分析上，自4月30日英鎊兌美元由1.2642高位回落後，形成下跌通道，期間出現兩次調整和兩次升勢均相當類似。近日英鎊已升至通道頂部和200小時移動平均線，若未能進一步突破，英鎊或有風險回落至1.19水平以下，但英鎊估值便宜，6至12個月預測為1.27，長線預測為1.43。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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