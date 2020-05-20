【全球攬炒】世銀料環球經濟收縮5%　6000萬人陷「極端貧困」

新冠肺炎疫情大流行及經濟停擺，重創發展中國家的健康及經濟，世界銀行預期，將有高達6,000萬人陷入「極端貧困」，抹去過去3年在扶貧方面取得的所有進展。

世銀對「極端貧困」的定義是每人每日生活費用不足1.9美元(約14.82港元)。

另預期，今年全球經濟將出現嚴重衰退，收縮幅度將達到5%。家庭失去親人，失去數百萬的工作和生計，全世界的衞生系統承受巨大的壓力。

世銀行長馬爾帕斯透露，該行將於15個月內部署提供1,600億美元(約1.24萬億港元)的贈款和低息貸款，以幫助貧困國家應對疫情危機。不過，他強調即使世銀提供大量資源，但還遠遠不夠。

迄今為止，該行已向100個發展中國家提供價值55億美元的疫情緊急援助。14個貧窮國家已接受官方免除債務的提議，23個國家將提出免除債務的要求，另17個國家正在考慮提出要求。

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