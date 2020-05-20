新股專輯：海納智能裝備入場費6060元

該公司以自有品牌「海納機械」設計、開發及生產製造即棄衞生用品機器，基於新冠肺炎疫情，今年首4個月已與客戶訂立銷售合約，提供149台即棄醫用口罩機。公司非執行董事鄭志雄稱，目前80%訂單已交付，餘下亦將於短期內完成交付，相關收入將於2020財年入帳。

他表示，市場上的口罩機售價約每部60萬至70萬元人民幣，其淨利率約40%，而口罩機原材料成本穩定。另外，公司已與歐洲政府接觸，並正進行有關衞生認證的文本工作。

鄭認為，經過是次疫情，口罩將成為日常用品，公司已具生產口罩機的技術，對未來口罩機訂單感樂觀。

該公司截至5月10日在中國擁有113項實用專利；12項發明專利及2項設計專利，是次集資所得約23.2%將用作設立中國晉江市新研發中心；約22.2%用於提升研發能力。他指，研發對公司來說重要，過去研發及員工開支，佔整體開支約10%，期望以自置物業形式設立研發中心，以減少租金開支，並降低面對不獲續租而面對迫遷和開支的風險；並認為，自設研發中心能提升公司品牌形象。

另外，集資約16.2%用於增強產能；約35.1%用於收購活動，以提升產品競爭力，以及約3.3%用於營運資金和一般企業用途。該公司目前於晉江及杭州設有生產基地，分別經營16條及6條生產線。

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