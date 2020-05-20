港股格局：張智威料繼續兩萬四上落

信誠證券聯席董事張智威表示，中美貿易戰仍有爭拗，雖然近日有指美國疫苗研究取得進展，但疫苗要普及仍需一段頗長的時間，或難以進一步刺激大市炒上。走勢上，恒指由21,000點低位反彈後，現時仍處於一浪高於一浪的區間之中，料後市仍會在兩萬四附近上落，策略上維持炒股唔炒市，留意新經濟概念股，料將繼續跑贏大市。

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