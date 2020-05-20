港股格局：張智威料繼續兩萬四上落
2020年05月20日 11:24
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信誠證券聯席董事張智威表示，中美貿易戰仍有爭拗，雖然近日有指美國疫苗研究取得進展，但疫苗要普及仍需一段頗長的時間，或難以進一步刺激大市炒上。走勢上，恒指由21,000點低位反彈後，現時仍處於一浪高於一浪的區間之中，料後市仍會在兩萬四附近上落，策略上維持炒股唔炒市，留意新經濟概念股，料將繼續跑贏大市。
隨着中美貿易戰繼續發酵，更有蔓延至金融戰層面的迹象。內地亦就此將科技提升至國家戰略高度，市憧憬晶片「國產化」，中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)等半導體股近期表現強勢。張指出，中芯有盈利基礎支持，加上國家扶持及政策傾斜，料對其發展有利，但股價短線累升已多，現時估值偏高，建議可待回吐至10天線附近約18港元邊再考慮。
小米集團(01810)周三(20日)派成績表，張智威相信在推出新款5G手機，以及物聯網(IoT)業務增長強勁下，首季業績應不會太差，而市場亦憧憬「同股不權」股份未來有望獲納入恒指成分股。小米早前跌至10元邊觸底回升，只要業績唔太差，後市有機會挑戰早前高位約14元。
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