港元拆息︰1個月微升至0.597厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續降至0.11厘，呈6連跌；1星期為0.27厘；與樓按相關的1個月略為回升，仍處0.59厘水平，報0.597厘，結束7連跌；3個月跌至1.05厘。

20/5/2020

隔夜 0.11857厘

1星期 0.27268厘

2星期 0.48232厘

1個月 0.59786厘

2個月 0.96982厘

3個月 1.05946厘

6個月 1.31679厘

12個月 1.47458厘

19/5/2020

隔夜 0.13036厘

1星期 0.29286厘

2星期 0.46536厘

1個月 0.59101厘

2個月 0.98601厘

3個月 1.07637厘

6個月 1.34250厘

12個月 1.51429厘

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