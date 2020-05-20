港元拆息︰1個月微升至0.597厘
2020年05月20日 11:28
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(Getty Images圖片)
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續降至0.11厘，呈6連跌；1星期為0.27厘；與樓按相關的1個月略為回升，仍處0.59厘水平，報0.597厘，結束7連跌；3個月跌至1.05厘。
20/5/2020
隔夜 0.11857厘
1星期 0.27268厘
2星期 0.48232厘
1個月 0.59786厘
2個月 0.96982厘
3個月 1.05946厘
6個月 1.31679厘
12個月 1.47458厘
19/5/2020
隔夜 0.13036厘
1星期 0.29286厘
2星期 0.46536厘
1個月 0.59101厘
2個月 0.98601厘
3個月 1.07637厘
6個月 1.34250厘
12個月 1.51429厘
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