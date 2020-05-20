【高盛推介】小米「染藍」在望　輪證點部署

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周二(19日)升約5.1%。周三(20日)早段繼續上升。該股周三公布業績，有券商預期今年首季純利約19.34億元，另有券商上調評級至「跑贏大市」，目標價上調至15元。此外，恒指公司宣布同股不同權(W股)公司及第二上市公司將納入恒指及國指，市場憧憬小米最快在8月份「染藍」。

觀察個股認股證資金流向，可見近期小米股價高企時資金傾向部署認沽證，過去6個交易日皆錄得資金流入，合共約720萬元。此外，近日資金亦傾向部署熊證，當中周二錄得約240萬元資金流入。

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