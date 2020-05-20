【劫後重生】負油價滿月　全球經濟迎復甦浪潮？

5月20日，紐約原油期貨結算價「負37美元」的歷史性一刻剛滿一個月。現時7月原油期貨價格處於31.93元，多得產油國紛紛減產，以及新冠肺炎疫情高峰已過，各地經濟開始走出停擺日子，各地政府均積極推出政策刺激經濟，一切又如朝向正軌重新出發。

數據顯示，開始實行減產的5月份至今，OPEC+海運出口每日下跌640萬桶，至約2,700萬桶。在所減少的出口份額中，沙特、科威特、阿聯酋佔到70%。目前沙特出口量在每日726萬桶，較上月下跌224萬桶，其國內庫存已下降500萬桶，再次表明OPEC+正在實施減產措施。另外，俄羅斯出口減少每日92.2萬桶。可見，在陸上存儲能力緊張，市場需求遭嚴重破壞，許多OPEC+產油國不得不減少出口。國際油價持續由低位反彈，不無原因。

【油企避爆債災】

油價回穩，首先解除的危機，乃大量油企免於陷入倒閉，債災得以避免。事實上，這些年不少美國頁岩油企業大舉發債借貸擴張，4月份的負油價一度令這些企業陷於困境，引爆金融危機。幸而如今油價已反彈回穩，相信油企可以暫時舒一口氣。

但當然，目前油價與美國頁岩油企生產有利潤的水平(估計每桶40美元或以上)仍有一段距離，能否重回疫情爆發前的水平，當要視乎未來一個月，全球疫情是否持續受控，以及各地推出的刺激經濟措施是否順利發揮作用，以加快消耗市場上所積壓的大量原油庫存。

【緩減通縮壓力】

事實上，若國際油價持續低迷，難免加大通縮的壓力，皆因疫下全球消費及投資信心低迷，物價受壓。若通縮預期持續增加，將進一步打擊消費和投資意欲，則經濟復甦之路將變得更崎嶇，股市的風險溢價受壓，財富效應逐步消失。故油價逐步回復正常穩定，對於全球經濟復甦是正面訊息。

【中國需求復常】

外電報道，隨着中國工廠復工及多地解封，對石油需求已回到疫前的水平，消費已回升至每天約1,300萬桶，與去年12月的1,370萬桶相差不遠，反映製造業及運輪業帶動汽油需求穩步回揚，而在政府的鼓勵，農民加快種植保障糧食穩定，亦帶動柴油需求。可以預見，中國經濟持續復甦，帶動原油需求，將有助消化國際原油庫存，支持油價回穩。

【觀望歐美表現】

要確認全球經濟展開復甦之旅，短期關鍵要觀望歐洲和美國的疫情和經濟變化。

德國周二(19 日) 公布，5月份 ZEW 經濟景氣指數報 51，遠勝市場預估值31，且創下近5年來的最佳表現，顯示投資者預期在封鎖措施解除後，隨着商業活動的重新開放，德國經濟也將有望復甦。

歐盟執委會副主席東布洛夫斯基周二表示，執委會下周將公布一份疫後經濟復甦計劃，提供的撥款加貸款總計將超過1兆歐元。此前法國和德國提議設立一項規模達5,000億歐元的復甦基金，向受新冠肺炎疫情衝擊最嚴重的歐盟地區和行業撥款。

雖然近期美國的經濟數據仍然疲弱，但民間數據顯示形勢有屆轉捩點的迹象。外電報道，蘋果公司裝置的地圖使用率在美國1月中至4月9日止下降50%，但此後就一直穩步回升，現在跌幅已收窄至20%。根據GPS位置數據分析公司Unacast在4月中旬將商店拜訪率與去年同期相較亦有所改善。另房地產代理公司Redfin Corp指買屋需求在暴跌三分之一後，現在已經高於疫情前水平。此外，電召車公司Uber指過去三周部分洲份的乘載率持續回升，而連鎖速食餐廳Wendy's亦表示，截至5月3日止一周同店銷售按年跌幅已收窄至2%，較一個月前高達26%的按年跌幅有明顯改善。

無論如何，原油期貨市場走出極端波動的日子，意味金融市場回穩，經濟有固本培元的基礎。只是，受到4月份短暫負油價影響的一眾原油期貨ETF，即使更改條款及時換入遠期原油期貨以避免交易結束，但因改持較長期的期油合約，未來回報顯然難追回失地。投資者想補捉油價波幅，還是直接考慮原油期貨或專注上游業務的石油股，對於屬結構性產品的期油ETF產品條款，自問不清不楚的話，還是避之則吉。

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