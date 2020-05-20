【瑞通推介】美團再創新高　資金續追最貼牛證

2020年05月20日 11:59
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    (中新社圖片)
    瑞通認股證牛熊證銷售部：新冠肺炎疫苗療效遭到質疑，拖累道指隔晚以近全日最低位收市，收報24,206點，跌390點或1.5%，三連升走勢告終。
    恒指周二(18日)最多升逾600點，高見24,552點，收報24,388點，升453點或1.9%，收復多條移動平均線。周三(20日)早段升近100點，於24,500點附近徘徊。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾1.1億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近9,000萬元，反映投資者趁升市減持好倉，並部署淡倉睇跌。周二其牛證街貨重貨區為收回價23,400至23,499點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。
    恒指公司允許同股不同權公司和第二上市公司可納入恒指及國指，比重上限為5%，8月指數檢討起生效。市場預期阿里巴巴、美團點評、小米集團將來較大機會成為恒指及國指成分股。若然成事，有券商推算前兩者將引來被動資金各流入13億美元，小米則會有4.5億美元被動追入。
    美團周二一度升至126.9元再創新高，收升3.2%於125.8元。其14日RSI繼續徘徊在70以上的超買區水平，月內累漲超過21%，平均線趨勢向上。周三早段再升超過2%，升穿128元水平，再創歷史新高。美團將於下周一(25日)公布首季業績，而股份周二錄4.47億元北水淨流入。輪證資金流方面，周二有超過2,800萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,100萬元淨流入，周三早段即市資金繼續追入場內最貼牛證(66616)。
    阿里巴巴周二收升3.3%，報209.8元，成交額94.55億元，超越騰訊控股成為周二最活躍港股。阿里即將公布上季業績，券商料可能是集團近4年來首次季度盈利倒退。另外，阿里旗下天貓宣布將於6月18日舉行疫後全國最大網購節日「天貓618」。阿里周三早段於210元水平好淡爭持。周二有超過4,700萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有180萬元淨流入。
    小米周三公布季績，股份周二收升5.1%，報12.66元，盤中曾漲近6.5%至12.82元，重返3月初水平，5月以來累升24%。有券商表示，美國針對華為實施更嚴厲限制，預計小米可受惠而增加中國的市場份額。小米周三早段升逾1%，一度重上12.9元之上，技術上已回補3月9日的下跌裂口。其好倉周二錄逾2,600萬元淨流出，淡倉同日有540萬元淨流入。
    有傳美國納斯達克將收緊首次公開發行的限制，或加大部分中資企業在該所的上市難度。另外，恒指公司允許同股不同權公司和第二上市公司可納入恒指及國指，市場憧憬有望增加企業來港上市集資的吸引力，配合京東有機會最快6月初來港作第二上市招股，多項利好因素推升香港交易所股價。港交所周二在成交急增下收升4%於265.2元，盤中升至266.4元，創接近3個月高。股份周三早段低開後回升，逐步逼近270元關口，再創3個月高位。其好倉周二有近100萬元淨流出，淡倉同日有約260萬元淨流入。
    瑞通相關認股證之選擇：
    恒指輕微價外、中短期購證(25622)，行使價25,920點，2020年10月到期，實際槓桿10.3倍。輕微價外、中年期沽證(27866)，行使價22,000點，2020年12月到期，實際槓桿6倍。
    美團貼價、中短期購證(20615)，行使價131.1元，2020年10月到期，實際槓桿5.5倍。價外、中短期沽證(27666)，行使價97.53元，2020年9月到期，實際槓桿5.9倍。
    阿里輕微價外、中短期購證(22402)，行使價232.8元，2020年8月到期，實際槓桿8.8倍。輕微價外、短期沽證(18353)，行使價199.8元，2020年7月到期，實際槓桿10.4倍。
    小米價外、短期購證(21039)，行使價14.5元，2020年7月到期，實際槓桿7.8倍。輕微價外、短期沽證(20463)，行使價11.5元，2020年8月到期，實際槓桿6.1倍。
    港交所貼價、中短期購證(23675)，行使價276.88元，2020年10月到期，實際槓桿8.1倍。輕微價外、中年期沽證(21945)，行使價234.08元，2020年11月到期，實際槓桿7.5倍。
    騰訊輕微價外、中短期購證(26703)，行使價475.95元，2020年9月到期，實際槓桿9倍。輕微價外、中短期沽證(26698)，行使價395.68元，2020年9月到期，實際槓桿7.7倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指牛證(69732)，收回價23,610點，槓桿比率28倍。熊證(69735)，收回價24,838點，槓桿比率31倍。
    美團場內最貼牛證66616，收回價118.099元，槓桿比率9倍。熊證(56123)，收回價134.9元，槓桿比率12.8倍。
    阿里牛證(61942)，收回價184.9元，槓桿比率6.9倍。熊證(59432)，收回價219.9元，槓桿比率16.2倍。
    小米牛證(56189)，收回價11.199元，槓桿比率6倍。熊證(51387)，收回價13.9元，槓桿比率7.9倍。
    港交所牛證(64517)，收回價242.88元，槓桿比率9.8倍。熊證(51773)，收回價278.8元，槓桿比率18.1倍。
    騰訊牛證(65500)，收回價423.8元，槓桿比率24.6倍。熊證(67337)，收回價451.8元，槓桿比率20.2倍。
    阿里熊證(59432)，收回價219.9元，槓桿比率12.9倍。
    免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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