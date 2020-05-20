【瑞通推介】美團再創新高　資金續追最貼牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：新冠肺炎疫苗療效遭到質疑，拖累道指隔晚以近全日最低位收市，收報24,206點，跌390點或1.5%，三連升走勢告終。

恒指周二(18日)最多升逾600點，高見24,552點，收報24,388點，升453點或1.9%，收復多條移動平均線。周三(20日)早段升近100點，於24,500點附近徘徊。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾1.1億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近9,000萬元，反映投資者趁升市減持好倉，並部署淡倉睇跌。周二其牛證街貨重貨區為收回價23,400至23,499點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

恒指公司允許同股不同權公司和第二上市公司可納入恒指及國指，比重上限為5%，8月指數檢討起生效。市場預期阿里巴巴、美團點評、小米集團將來較大機會成為恒指及國指成分股。若然成事，有券商推算前兩者將引來被動資金各流入13億美元，小米則會有4.5億美元被動追入。

阿里巴巴周二收升3.3%，報209.8元，成交額94.55億元，超越騰訊控股成為周二最活躍港股。阿里即將公布上季業績，券商料可能是集團近4年來首次季度盈利倒退。另外，阿里旗下天貓宣布將於6月18日舉行疫後全國最大網購節日「天貓618」。阿里周三早段於210元水平好淡爭持。周二有超過4,700萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有180萬元淨流入。

小米周三公布季績，股份周二收升5.1%，報12.66元，盤中曾漲近6.5%至12.82元，重返3月初水平，5月以來累升24%。有券商表示，美國針對華為實施更嚴厲限制，預計小米可受惠而增加中國的市場份額。小米周三早段升逾1%，一度重上12.9元之上，技術上已回補3月9日的下跌裂口。其好倉周二錄逾2,600萬元淨流出，淡倉同日有540萬元淨流入。

有傳美國納斯達克將收緊首次公開發行的限制，或加大部分中資企業在該所的上市難度。另外，恒指公司允許同股不同權公司和第二上市公司可納入恒指及國指，市場憧憬有望增加企業來港上市集資的吸引力，配合京東有機會最快6月初來港作第二上市招股，多項利好因素推升香港交易所股價。港交所周二在成交急增下收升4%於265.2元，盤中升至266.4元，創接近3個月高。股份周三早段低開後回升，逐步逼近270元關口，再創3個月高位。其好倉周二有近100萬元淨流出，淡倉同日有約260萬元淨流入。

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