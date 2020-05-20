The Campton首推94伙　入場費逾484萬元

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton周三(20日)公布首張價單，推出94伙，涵蓋11伙開放式、27伙一房及56伙兩房單位，折實市值逾6.7億港元。

該公司執行董事周銘禧表示，首張價單推出單位的實用面積由287至539方呎，扣除最高16%折扣後，折實售價由484.1萬至877.8萬元，折實呎價由14,288至18,526元。入場價單位是5樓M室，屬開放式單位，實用面積287方呎。

據價單顯示，該盤首批單位折實平均呎價為16,411元，較同區WEST PARK年初開售時，首批單位折實平均呎價18,646元低約12%。

The Campton示範單位及售樓處將於周四(21日)正式開放，參觀人士須網上登記預約睇樓，並預留小量現場候補名額。

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