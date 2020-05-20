聯想：疫情帶動電腦需求及5G發展 對下年度業務有信心
2020年05月20日 12:37
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楊元慶
聯想集團(00992)公布，截至今年3月底止全年錄得股東應佔溢利6.65億美元，按年增長11.52%，每股基本盈利5.58美仙，派末期息21.5港仙。若單計第四財季，則錄純利4,300萬美元，按年倒退63.55%，每股基本盈利0.36美仙。
該集團董事長楊元慶表示，新冠肺炎疫情期間，在家工作及在家學習轉趨普及，手提電腦及電腦需求大增，同時改變人們生活習慣。這個轉變能擴大個人電腦、智能設備業務及雲基礎設施需求的潛在市場，並加快5G服務的發展。楊氏對集團下年度業務前景有信心。
楊氏續指，受疫情影響，內地廠房在2月份短期關閉，尤其是主要生產智能手機的武漢廠房，使智能設備業務收入倒退，亦令第四季收入按年下降10%。不過，集團生產線現已回復100%產能，足以應付個人電腦及智能設備的爆發性需求。其中生產電腦及智能手機的廠房已分別於2月底及3月底恢復生產。
首席財務官黃偉明指則指，第四季收入跌一成已比預期中理想，而純利跌幅較大則由於期內收入減少但開支仍然存在所致。他透露目前新產品發布計劃未有受疫情影響而延期。
市場目前面對處理器缺貨的情況，首席營運官Gianfranco Lanci指，集團供應鏈遍布全球，強調處理器供應未受影響，亦沒有出現缺貨情況。
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