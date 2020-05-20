恒地李家傑在北京開會期間摔倒 腳掌骨折
2020年05月20日 12:55
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李家傑在北京摔倒受傷。
據報，全國政協和人大會議由於防疫的關係，與會者不准帶助手出席。其中恒基地產(00012)主席李家傑日前經深圳往北京出席會議期間，在沒有協助下自己搬行李時受傷，患處需要包紥紗布和坐輪椅出席會議。
恒地發言人回覆東網查詢時，證實李家傑在北京開會期間不小心摔倒，腳掌有少許骨折，但情況並不嚴重，不用做手術。政協已安排最好的醫生，以及讓他到醫院治理。又稱，李目前患處已不痛，多謝大家關心。
此外，市傳長和系主席李澤鉅亦缺席政協會議。該集團回覆東網查詢時表示，李上周已有咳嗽，其後更發燒，未能登機前往北京出席常務委員會議及全體會議。另外，他亦因抱恙沒有上班。
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