恒地李家傑在北京開會期間摔倒　腳掌骨折

恒地發言人回覆東網查詢時，證實李家傑在北京開會期間不小心摔倒，腳掌有少許骨折，但情況並不嚴重，不用做手術。政協已安排最好的醫生，以及讓他到醫院治理。又稱，李目前患處已不痛，多謝大家關心。

此外，市傳長和系主席李澤鉅亦缺席政協會議。該集團回覆東網查詢時表示，李上周已有咳嗽，其後更發燒，未能登機前往北京出席常務委員會議及全體會議。另外，他亦因抱恙沒有上班。

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