【反璞歸真】戴口罩懶化妝　日本首4個月唇膏銷售急挫三成

新冠肺炎疫情全球蔓延，為減低染疫風險，戴口罩出門已成為日常生活的其中一部分。綜合媒體報道，由於擔心疫情擴散，日本政府宣布進入緊急狀態，致使大部分女性開始減少對化妝品的消費，當中以唇膏銷量最為慘淡，單計今年首4個月唇膏業績，料銳減約30%。

事實上，疫情下愈來愈多日本人居家工作，減少外出機會，即使外出亦會配戴口罩，有女士認為戴上口罩就不用化妝，而且疫情期間不常見人，對化妝品的需求不大。

居住在橫濱的家庭主婦更表示，自己已完全停止使用唇膏，因即使塗了也因為戴口罩而沒有人會發現，塗唇膏已變得毫無意義。

日媒指出，除化妝品受疫情衝擊銷售外，上班穿的皮鞋及暈車藥亦滯銷。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626