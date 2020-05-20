港鐵：「疫」市影響投資物業估值　未來6年提供2.2萬伙

另外，他又指，日出康城第8期項目SEA TO SKY已取得預售樓花同意書，港鐵會與合作發展商長實商討何時會推出市場。此外，大圍站上蓋發展及日出康城第10期項目，現正申請預售樓花同意書。上述項目有非常之多的中小型單位。

主席歐陽伯權表示，公司未來6年會透過16個物業發展項目，為香港市場提供約2.2萬個住宅單位，其中大嶼山小蠔灣車廠上蓋住宅項目為一個公私營合作項目，公司與政府的商討仍在進行中。

被問到疫情會否影響新一財政年度的派息。歐陽伯權稱，派息政策需視乎業務表現、資本支出情況、財政狀況和其他因素，公司暫時仍維持這個政策。

展望今年，歐陽指新冠肺炎為港鐵帶來前所未有的挑戰，已令公司的車務、租賃業務等受到影響；加上香港經濟非常疲軟，估計對公司的投資物業估值帶來影響，預計負面影響會持續一段時間。集團會檢視情況及作出相應財務安排，以減少影響。

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