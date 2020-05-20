疫情催生新職位！美國「揸𨋢人」又有工開

一場大流行疫症改變了人們的生活模式，就業市場亦產生了變化。民眾留在家中的時間增加，催谷了「宅經濟」；雖然美國的新冠肺炎疫情仍然嚴峻，隨着經濟重啟，就業市場亦催生了一些與防疫相關的工作崗位。

外媒報道，疫情使成千上萬的美國人失業，市場人士預估當地失業率將維持雙位數到年底；同時，企業力求盡快恢復業務，創造了疫情相關職位，旨在保障員工並客戶免受病毒感染，而這些新職位的需求料將持續至有疫苗或治療出現為止。

●社交距離監控員

Labor Finders行政總裁Jeffrey Burnett稱，近乎各行各業都尋找人員擔當防止病毒傳播的職位。他舉例，部分企業為了防疫，會裝置監視器檢測人們是否保持安全社交距離，因而有聘員去監控的需要。

●體溫檢測員

亞馬遜行政總裁貝索斯上月向股東致函表示，該公司為保障員工安全，正在提升新冠病毒檢測能力，準備組建團隊及建立檢測實驗室，為所有員工作定期病毒檢測。另外，該公司亦計劃聘請人員為員工及到公司參觀人士檢查體溫。

●電梯服務員

報道引述消息人士透露，摩根大通正是考慮增加電梯服務員，以防止過多員工接觸電梯按鈕。另外，麥當奴擬於繁忙時間派員負責助客人使用自助飲料吧。

●接觸者追蹤員

此外，由於接觸者追縱與病毒檢測對控制疫情至關重要，亦帶動了「接觸者追蹤」(contact tracing)行業需求。穆迪分析勞動市場經濟師Dante DeAntonio預計，這將在美國創造多達25萬個工作崗位。

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