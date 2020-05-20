美國女性理財權威警告：已沽售大部分持股　因股災恐再現

外國傳媒報道，在美國被譽為「女性理財權威」的著名作家、節目主持人兼理財師Suze Orman表示，她曾在今年2月股市大跌時趁低買入股票，惟幾個禮拜前，她認為股市已「超買」，於是沽出大部分持股，並預測股市可能再次暴跌！

她的其中一本暢銷書名為《每天喝一杯咖啡，退休金少100萬美元？》，透露自己在今年2月和3月美股大跌期間大量撈底，但幾周前已拋售大部分持股。她看淡股市，並認為可能再次暴跌的部分原因是政府因應疫情的表現不佳。「很多人還是想投給特朗普，覺得他做得很好。但我看到的是他留下毀滅性的痕迹，人們的生活無法恢復正常，工作找不回來，一切回不去了。」

Orman是理財三部曲《財富之路》、《致富的勇氣》和《九步達到財務自由》的作者。她1997年寫的《九步達到財務自由》是當年美國最暢銷的非小說類書籍，佔據《紐約時報》暢銷書排行榜近一年，發行量超過210萬冊。

從女侍應到億萬身家的她說過：「成功是留給能接受批評的人。我當初遇到批評及攻擊時覺得很生氣，後來學會了不用理會它。事實上，在職場裏，你會遇到恐怖老細、外來抨擊、競爭壓力，你要學懂面對。」

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