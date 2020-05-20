全球經貿戰：美商會警告「勿攬炒」　供應鏈不宜過快撤華

外國傳媒報道，美國政府近期積極推動讓美國企業將供應鏈撤出中國，包括有意設立250億美元(約1,950億港元)的遷移基金等。就此，美國商會警告，在疫情中不應過激地推動撤出中國，恐損害美國經濟。

該會會長Tom Donohue表示，保護美國供應鏈的韌性不一定意味要在美國重新生產所有產品，未來可能需要提高某些行業的國內生產量，但美國經濟也需要一個龐大的全球供應鏈基地，將生產設施從海外遷回美國是昂貴且費時。

商會又認為，「購買美國產品法例(Buy American)」擴大購買藥物和醫療設備可能會引發中國和其他國家的報復，危及口罩和設備的供應。該法例規定聯邦政府採購需有一定比例來自國內供應商。

Donohue指出，現在大多數短缺是因需求大量增加，而不是過度依賴中國供應，如美國使用的藥物中，有70%是國內生產，中國生產的不到美國人平常使用的1%。

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