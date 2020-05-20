新冠肺炎：Agoda裁減三分一人手　高級員工減薪兩成

外媒報道，旅遊網站Agoda業務受新冠肺炎疫情打擊，宣布將裁減約1,500人，佔該公司員工總數4,000人的三分一；另高級員工減薪20%，以降低營運成本。

Agoda指出，裁減部門包括客戶體驗小組，以及產品、IT、財務等部門。另外，6月1日起Agoda所有高級領導團隊成員也將暫時減薪20%，行政總裁John Brown則在今年餘下的時間都不領取薪金。

Brown表示，裁員是公司削減成本的最後手段，公司在作出裁員決定前已採取積極措施、抓住一切機會降低營運成本。雖然公司的核心亞太地區旅遊市場已出現復甦迹象，但疫情對旅遊業的影響，仍比預期的深，並會持續更長的時間。

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