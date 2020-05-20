陸正耀：瑞幸若退市　面臨的困難必將加大

納斯達克交易所較早前公布，瑞幸咖啡將於美國時間周三(20日)復牌，逃過除牌厄運。瑞幸董事長陸正耀發聲明指，自公司4月初自曝虛報銷售額後，已根據階段性調查結果，第一時間處理相關責任人、重組董事會、更新管理層、積極進行整改。對納斯達克早前要求公司除牌，而不等最終調查結果深感失望和遺憾。

陸在聲明中首先對於瑞幸咖啡事件造成的惡劣影響，向投資人、全體瑞幸員工和客戶道歉。他堅信，瑞幸咖啡的商業模式和商業邏輯是成立的，瑞幸咖啡自運營以來每年的營收都在持續增長。

他說：「我的風格可能太激進，企業跑的太快，也導致很多問題，但我絕不是以概念做局去欺騙投資人」，至於質押瑞幸咖啡股票所得資金，也全部用於支持旗下各個企業的經營發展，沒有用於個人揮霍，更沒有轉移資產，對此願意接受任何調查。

他續指，瑞幸如果退市，面臨的困難和壓力必將繼續加大，但無論如何將傾盡全力維持門店運營，並挽回股東損失，讓瑞幸這個品牌能夠走下去。

不過，同樣由陸創立、新三板上市的神州優車亦受瑞幸事件困擾，正尋求現金融資。外電引述知情人士稱，神州優車目前接洽潛在投資者，欲出售由大鉦資本管理的優車產業基金30.75%有限合夥人權益，價值10億元人民幣。陸是神州優車最大的股東，擁有約10%的股份。

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