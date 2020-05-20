內地開展促進體育消費試點工作　首批周期3年

國家體育總局發布通知稱，將通過城市申報，確定一批國家體育消費試點城市，首批試點周期為今年起計3年，以推動體育消費規模持續增長、消費結構升級，為穩就業、穩增長、促消費、惠民生作積極貢獻。

該通知指，為應對新冠肺炎疫情對體育產業的影響，促進體育消費潛力釋放，體育總局將開展促進體育消費試點工作。工作要求包括需建立試點工作推進機制，試點城市要相關部門分工負責、社會各界積極參與，發揮行業協會商會作用，對體育企業在市場推介、投資融資等方面予以支持。銀行等金融機構要創新信貸產品和服務，完善體育消費支付及信用方式。

與此同時，試點城市要促進體育消費政策措施，因地制宜通過政府購買、稅費補貼、積分獎勵、消費券等方式引導體育消費；培育體育消費新業態、新模式，鼓勵及引導體育企業利用大數據、雲計算、人工智能、區塊鏈等新技術，創新體育產品和服務供給，並積極發展數碼體育、網上健身等新業務，推動體育場館智能化、信息化建設，促進網上實體消費融合。

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