香港會計師公會吊銷勞雄欣執業證書

香港會計師公會公布，譴責執業會計師勞雄欣，因其沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用公會頒佈的專業準則。另外，紀律委員會命令由2020年5月20日起吊銷其執業證書，並在24個月內不另發執業證書，同時須繳付罰款7萬港元及紀律程序費用約6.77萬港元。

公會指出，對會計師行Antonio & Clayton CPA Ltd.進行執業審核發現，勞氏與一客戶串通倒填審計報告的日期，以誤導稅務局有關審計報告於該日期發出，惟相關審計於該日實際上尚未完成。另發現該行就1間保險經紀公司及2間私人公司，所進行的鑒證及審核項目中有多項缺失。

公會指，勞氏是該行的前任常務董事，並負責品質監控系統。該行出現的缺失，顯示勞雄欣沒有確保執業法團建立及維持品質監控系统，並且令人嚴重懷疑他能否維持應有的專業水平及審慎態度，以確保其客戶獲得可靠的專業服務。

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