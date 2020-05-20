【新冠肺炎】內地過半物流與供應鏈企業處虧損狀態

中國物流與採購聯合會發布調查報告，有關今年物流與供應鏈企業復工達產營商環境，指出新冠肺炎疫情對內地物流與供應鏈服務行業造成重大影響。今年首季行業企業虧損程度較大，過半數受訪企業均處於虧損狀態，高達51.7%。

物聯會對百家重點聯繫物流企業開展調查，發現約79.8%受訪企業在3月上旬前全面復工，但小微企業反映首季出現虧損程度，超過行業平均水平。整體受訪企業首季業務量大幅下降，68.1%企業業務量按年減少。

在稅務環境方面，企業反映政策覆蓋範圍較窄。財政補貼政策覆蓋面同樣較小，只有逾20%企業享受或部分享受財政貼息資金支持。租金減免政策協商實施較難，24.6%企業享受或部分享受承租經營用房的減免租金政策，非國有資產類經營用房的租金減免實施難度更大。

在金融環境方面，該調查顯示，39.2%企業認為首季融資環境與去年同期相比趨緊。其中，反映非常緊​​張的高達9.2%。金融扶持政策普惠率亦較低，32.8%被調查企業享受或部分享受優惠信貸支持政策。

展望未來，企業經營面臨較大困難，需求不足、稅費偏高和資金壓力是企業面臨的三大主要困難，故就進一步完善營商環境提出20條政策建議。

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