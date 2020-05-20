屋宇署：3月共批出18份建築圖則　25份入伙紙

屋宇署公布，3月共批出18份建築圖則，其中港島5份、九龍8份及新界5份。其中包括6項住宅及商住發展、5項商業發展、1項工廠及工業發展，以及6項社區服務發展。

獲准動工的建築工程項目則有10個，這些工程完成後將提供可作住宅用途的建築樓面面積共15,546平方米，涉及單位381個，非住宅用途的建築樓面面積達92,088平方米。另外，該署亦接獲8個建築項目的上蓋工程動工通知。

該署同時發出25份入伙紙，包括港島3份、九龍7份及新界15份。其中住宅用途的建築樓面面積有86,557平方米，共1,413個單位；而非住宅用途的建築樓面面積則為115,409平方米。

3月份新落成樓宇的報價總值約為77億元。

此外，該署批准12項拆卸樓宇工程，涉及12幢樓宇或其他建築物。另接獲1,832宗有關僭建物的舉報，並發出295張僭建物的清拆令。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626