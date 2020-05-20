新盤動向：半山捌號日內開價　開放戶佔半數

項目樓書已剛上網，日內將會開價，周四(21日)起開放示範單位，料最快月內開售，期望市值約10億元。

集團下個樓盤將是堅尼地城爹核士街項目，設有57伙，間隔開放式至兩房，最快下季推售。第3季亦有機會推售南區及屯門兩個洋房豪宅項目。

該公司執行董事楊政龍稱，項目位處摩羅廟街8號半山位置，鄰近中環，交通方便，料吸引金融才俊及年輕買家等追捧。是次全數單位附設全屋家具及電器，方便投資者購入單位收租。

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