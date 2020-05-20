新盤動向：半山捌號日內開價 開放戶佔半數
2020年05月20日 15:17
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張炳強(左)及楊政龍
發展商全速部署開盤。英皇國際(00163)執行董事張炳強表示，旗下西半山摩羅廟街項目半山捌號，提供99伙，實用面積181至491方呎，開放式及一房各佔約一半，只有1伙兩房特色戶。
項目樓書已剛上網，日內將會開價，周四(21日)起開放示範單位，料最快月內開售，期望市值約10億元。
集團下個樓盤將是堅尼地城爹核士街項目，設有57伙，間隔開放式至兩房，最快下季推售。第3季亦有機會推售南區及屯門兩個洋房豪宅項目。
該公司執行董事楊政龍稱，項目位處摩羅廟街8號半山位置，鄰近中環，交通方便，料吸引金融才俊及年輕買家等追捧。是次全數單位附設全屋家具及電器，方便投資者購入單位收租。
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