別被反彈市迷惑！美銀警告：市場更脆弱　須警惕波動

外國傳媒報道，美國銀行警告，由於市場變得更脆弱，投資者需警惕價格劇烈波動。

美銀策略師Nitin Saksena等人發表報告指出，由於市場環境趨緊，高頻交易減少，損害了流動性，同時在全球市場對央行行動成癮之際，投資者為獲得更高回報而背棄穩妥的判斷，跟隨趨勢而動，導致市場變得更為脆弱。他們指出，這也造成了形勢惡化時，缺乏信心的市場人士爭相離場，造成流動性大量擁堵。

該行指出，大部分機構投資者認為當前為熊市反彈，但如果趨勢持續(過去十年促成了此種局面)，也不得不被迫跟買，可能引起泡沫膨脹，繼而引發更大的衝擊。由於這場經濟危機的規模之大，即使疫苗能快速問世，爆出負面意外消息也會有大量的機會(和時間)。

隨着新冠疫情衝擊全球經濟和市場表現，資產價格確實迅猛地波動。標指以有史以來最快的速度從紀錄高位回落，並進入調整階段。隨着央行承諾和財政舉措「洶湧而來」，市場實現了反彈，速度也相當快。美銀表示，俗稱「恐慌指數」的VIX指數和歐洲VStoxx均以接近史上最快的速度回落。

該行表示，歷史經驗表明，市場無法逃脫經濟現實，熊市持續的時間將與隨後的經濟衰退類似。

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