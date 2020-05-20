【宅經濟退潮？】居家聽歌難救　音樂產業收入料挫25%

新冠肺炎催生「宅經濟」概念，一度被認為是下個「風口浪尖」。然而，有分析認為，相關產業發展未如外界般樂觀。高盛表示，預計2020年全球音樂產業收入將下跌至多25%，因新冠病毒疫情對該行業的所有部門都造成了廣泛破壞。

受疫情影響，在家娛樂包括視像或音樂串流服務、家庭遊戲機的需求急升，但與此同時，疫情導致演唱會等活動被推遲和取消，現場音樂領域受到的衝擊尤為嚴重，高盛預計，全年收入將暴跌75%。

不過，該行指出，行業仍會得益於付費串流媒體的長期增長，全球音樂收入料有強勁反彈，到這個十年結束時，全球音樂收入有望達到1,420億美元，較2019年的770億美元增長84%。

高盛同時估計，2030年全球串流媒體市場的付費用戶數量將達到12億，是2019年3.41億的近3倍。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626