【市後重點睇】港匯強見7.7502 道期漲百點
2020年05月20日 16:10
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美匯指數企99.47，離岸人民幣(CNH)低見7.1248，港匯升見7.7502，直逼強方兌換保證水平。美元兌日圓見107.67，歐元處1.0943，英鎊報1.2226。金價高企1,748美元。布油見34.55美元，紐油企31.71美元。道指期貨升131點。
●市後關注點
-17:00 歐元區4月消費物價指數(CPI)終值
-22:00 歐元區5月消費者信心指數
●恒生指數收報24,399點，升11點或0.05%，連升三日。主板成交1,016億港元。瑞聲科技升上兩個月高位，收市飆6.8%，是表現最佳藍籌。騰訊升2.3%，收市報440元。https://bit.ly/3cQuCOA
●A股快報：滬深股市午後續跌。https://bit.ly/2zVU9Hv
●亞洲股市：日股漲近百點，韓澳股個別發展。
●【反璞歸真】戴口罩懶化妝，日本首4個月唇膏銷售急挫三成。https://bit.ly/36djjNY
●【大行觀點】滙豐降今年底英鎊匯率預測。
●【全球攬炒】世銀料環球經濟收縮5%，6,000萬人陷「極端貧困」。
●新冠肺炎：
-航空業當災！新西蘭航空裁員1,300人。
-Facebook擬7月復工，辦公室佔用率限於25%。
-外貿艱難，工信部擬推政策助中小企解困。
-南韓擬斥631億元購買企業債。
-日本5月企業信心跌至10年新低。
-傳Uber擬將亞太區總部由新加坡遷至香港。
●聯想：疫情帶動電腦需求及5G發展，對下年度業務有信心。
●港鐵：「疫」市影響投資物業估值，未來6年提供2.2萬伙。
●泰國央行宣布減息0.25厘。
●英國4月通脹降至0.8%，近4年最低。
●中移4月4G上客淨增177萬戶，5G淨增1202萬戶。
●傳Apple斥逾5億元買起湯漢斯新片串流媒體版權。
●新盤動向：
-The Campton首推94伙，入場費逾484萬元。
-OMA by the Sea星期日發售108伙。
-半山捌號日內開價，開放戶佔半數。
-利奧坊‧曦岸周日開賣88伙。
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