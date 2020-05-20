新盤動向：利奧坊‧曦岸周日開賣88伙

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝稱，旺角利奧坊‧曦岸今日(20日)將上載首張銷售安排，預計在周日(24日)展開首輪銷售，提供不少於88伙，當中70伙為一房戶，18伙為開放式戶，以整批計，折實價約463萬至648萬元，有17伙折售價低於500萬元。

他又指出，項目截至昨日(19日)晚上，已接獲逾300票，入票人士大多為年輕人，按地區劃分，以九龍為主，佔六至七成，另有三成來自新界，並以西鐵沿線地區人士為主。該盤將於周六截票。

他續稱，項目利奧坊七期正申請強拍，而集團也正在附近進行收購項目，料未來整個屋苑規模將進一步增加。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月暫時已錄得逾1,000宗新盤成交，相信因疫情而累積的購買力正在全面釋放，料本月一手成交宗數可升至2,000宗。

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