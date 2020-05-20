全球經貿戰：經濟學家警告澳洲勿做中美磨心

財經媒體彭博報道，經濟學家John Edwards表示，澳洲必須靈活應對與中國的緊張關係，以免陷入中美之間不斷升級的爭端。他曾擔任澳洲央行貨幣政策委員直到2016年。

澳洲是已開發國家中最依賴中國的一個經濟體。羅伊研究所駐悉尼高級研究員Edwards說：「真正的危險不是澳中爭端，而是我們將陷入美中爭端，隨着11月美國大選即將舉行，美中爭端幾乎肯定會變得更加激烈，在這種情況下，我們需要非常謹慎。」

目前中國禁止從澳洲的4家屠宰場進口肉類，並對澳洲大麥徵收超過80%的關稅，以表示不滿。據消息人士透露，中國也正考慮瞄準包括葡萄酒和乳制品在內的更多澳洲商品。

這些限制將嚴重打擊那些生產農產品的農民，但在宏觀層面會產生較小的影響。德意志銀行估計，鐵礦石出口僅需3天就能達到澳洲大麥的每年出口量，需要40天達到牛肉每年出口量。因此，鐵礦石才是澳洲最大的出口商品，中國是最大的消費國。

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