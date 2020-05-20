新冠肺炎：澳洲4月零售銷售大跌17.9%　史上最傷

澳洲統計局報告顯示，該國4月零售銷售初值經調整後大幅萎縮17.9%，創有紀錄以來最大跌幅；3月份零售額則上升8.5%。數據顯示，各產業均受疫情打擊，包含服飾、咖啡館、餐廳和外賣店等的營業額4月按年減半。

消費者情緒也因疫情而變得疲弱，據澳洲國民銀行公布的信用卡、簽帳金融卡等無現金消費紀錄的零售額也下跌5.3%。

國民銀行首席經濟學家Alan Oster表示，隨着最新經濟預測表明，到年中時失業率將達11.7%，並將在未來18個月內仍高於危機前水平，消費者不太可能擁有太多可自由支配的消費能力，非必需消費品零售額損失恐難以很快回復。

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