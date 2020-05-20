【fb直播】港股繼續炒股唔炒市？
2020年05月20日 16:46
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港股周三(20日)反覆靠穩，全日波幅僅約200點！新冠肺炎疫苖成效存疑，後市係咪再度缺乏方向？內地兩會將於周四(21日)開幕，邊類板塊可以捕定先？
科網股繼續強勢！美國點評(03690)再破頂，股王騰訊(00700)在440元全日高位收市，趁勢再追水位仲有幾多？抑或追隻相對落後的阿里巴巴(09988)仲值博？小米集團(01810)收市後公布首季業績，預期屬驚喜定驚嚇？
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