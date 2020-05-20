兩項港島舊樓強拍均以底價售出　筲箕灣物業賣8.04億元

第一太平戴維斯表示，今日(20日)公開拍賣出售筲箕灣東大街121至131號義德樓(筲箕灣內地段第735號)，以底價8.04億港元售出，新買家為協成行。

該物業的註冊地盤面積約為7,680方呎，坐落於筲箕灣東大街之東北面，近與元慶里交界，現狀為一幢於1966年落成的8層高的商住大廈，地下為商舖，設有兩條公共樓梯。而物業於2015年4月17日所憲載的已核准筲箕灣(港島規劃區第9區)分區計劃大綱圖的所規劃用途為「住宅(甲類)」。

萊坊另指，今午推出西營盤德輔道西326至332號和西安里11A至11D號物業公開拍賣業權，由1號買家Supreme Profile Limited以底價7億元收購。據了解，新買家為大鴻輝興業。

該物業坐落於德輔道西與西安里之間及德輔道西與安寧里交界，地段面積約6,172方呎，坐落位置現規劃為「住宅(甲類)6」。

根據有關核准建築圖則，該物業為一棟9層高的大廈設有兩道公用樓梯，樓宇上層用作住宅及地下用作店舖用途。

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