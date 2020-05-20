【中企風暴】瑞幸或退至「粉紅單市場」繼續交易

自爆財務做假的中國咖啡品牌瑞幸咖啡，收到納斯達克交易所的退市通知，瑞幸計劃舉行聽證會，在聽證會結果出爐前仍可重新交易。不過分析認為，瑞幸最終難逃退市命運，但這不等於其就此退出美股舞台。

有意見指出，粉紅單市場(Pink Sheet)或許成為瑞幸緩衝的第二站。所謂的粉紅單市場是指美國的場外交易報價市場，可讓除牌公司在這個市場進行交易。

粉紅單市場的功能是為那些選擇不在美國證券交易所或納斯達克掛牌上市、或者不滿足掛牌上市條件的股票提供交易流通的報價服務。而從交易所退市的股票有很大可能都會先轉到粉紅單市場，因此粉紅單也是「殭屍公司」和「殼股」的聚集地。

那麼進入粉紅單市場後，能再返納斯達克嗎？有熟悉美國上市法律的律師表示：「可以，但是對瑞幸來說很難。」

其實從納斯達克退市入粉紅單，再重回納斯達克的例子數不勝數，只是通常發生在一些小微公司身上。該律師指出，「這些公司由於市值或者股票價格長期不滿足上市條件等客觀原因而被退下，待符合條件後就會重回納斯達克，但瑞幸不同，因為這次是不可辯駁的欺詐。」

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