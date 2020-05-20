金管局：金融科技人才短缺　會深入研究培育新血

香港金融管理局高級助理總裁劉應彬於《匯思》撰文指，疫情之下，大眾的生活起了種種變化，視像會議、遙距授課、網上購物都變成日常生活的一部分，而大量的網上交易亦令「轉數快」的使用量在過去一季大幅增加了60%。

根據該局周三(20日)公布的「香港銀行業金融科技採用和創新」調查報告，超過八成半受訪銀行，已經或計劃將金融科技方案應用於各類金融服務，但銀行同時亦表達了一個憂慮，就是金融科技人才的短缺——聘請金融科技的專才有困難，培訓現有的從業員也不容易。

他指，金融科技人才短缺並非香港獨有的問題，金管局今年會深入研究本地金融業對不同金融科技人才的需求、這些人才在本地和國際間的流動情況，以至這些專業工作的前景，然後會再與各院校和有關政府部門分享的研究結果，以協助其規劃相關的課程。

短期而言，金管局已與銀行和科技界展開了「金融科技人才培育計劃(FCAS)」，培訓的對象正是現於大學攻讀金融、電腦工程等學位的同學，此計劃會安排同學到金融機構和科技公司實習半年至一年，實際參與金融科技項目，其間並會安排他們到應科院及科學園接受培訓。

他表示，雖然今年實習計劃的簡介會因疫情首次移師網上舉行，但更受同學歡迎，各大院校學生的參加人數比去年更倍增至超過400人，而他們在網絡上亦更踴躍與十多間傳統銀行和虛擬銀行的代表交流。會後至今，該局共收到1,400多份申請書，比去年升近兩倍。

他認為，完整的人才培訓除了要培育新血，儲備人才，也要照顧現時銀行從業員的再培訓需要，局方正與有關專業團體合作，發展一套適用於銀行的「金融科技能力框架」，希望於明年第一季推出，由適合的培訓機構提供相關課程予現職的從業員報讀，以期達到「能力框架」的標準水平。

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