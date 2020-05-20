中美科技戰：華為早預期被封殺　料能撐到年底

內地媒體報道，雖然美國擴大封殺華為，但美國商務部仍允許在5月15日前生產的華為產品不受新規定限制，而這批產品必須在9月14日前完成出口及交付等工作。

有消息人士透露，華為已預期美國將進一步封殺其晶片供應，因此已提前向台積電、中芯等供應商，追加大量包括5納米、7納米等各產品線所需的晶片訂單，這些訂單按製程不同，交貨期約在2.5到4個月之間，並能在9月14日前完成交付，因此預計在短期上，美國加強封殺對華為和供應商的影響不明顯。

消息又指，預計9月14日前完成交付的訂單，約能維持華為一季的產品銷售，故華為到今年底仍能避免供應短缺。

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