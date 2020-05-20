華懋何文田站2期獲批建築圖則

屋宇署資料顯示，該署在3月份批出18份建築圖則，當中6項為住宅及商住發展，以華懋集團旗下港鐵何文田站第二期較具規模，准建4幢26層分層住宅，另設4層低層地下及1層地庫，總樓面約639,382方呎。

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