華懋何文田站2期獲批建築圖則
2020年05月20日 17:34
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屋宇署資料顯示，該署在3月份批出18份建築圖則，當中6項為住宅及商住發展，以華懋集團旗下港鐵何文田站第二期較具規模，准建4幢26層分層住宅，另設4層低層地下及1層地庫，總樓面約639,382方呎。
此外，英皇國際(00163)跑馬地宏德街1號英皇駿景酒店舊址，亦獲准在2層地庫之上興建1幢25層高住宅，總樓面約57,846方呎。至於西半山寶珊道8號也獲批圖則，可發展為20層高單幢式住宅，另設有4層平台，總樓面約105,199方呎。據了解，物業由新鴻基地產(00016)郭氏家族等持有。
期內該署亦批出5項商業發展的建築圖則，包括永泰地產(00369)與資本策略地產(00497)在2017年投得的市建局上環商業項目，地盤位於結志街1至13號、嘉咸街12至26C號、威靈頓街116至120號、及吉士笠街2至10、11至15號，提供商業及酒店大樓各1座，樓高32及27層，並設4層平台及2層地庫，總樓面約427,113方呎。
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