小米3個月盈利21億人幣 按年挫三成
2020年05月20日 17:38
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小米集團(01810)公布，截至3月31日止3個月業績，期內收入497億元人民幣(下同)，按年增加13%，錄得股東應佔溢利21.63億元，按年減少30%。
2020年第一季度智能手機部分的收入達到303億元，按年增長12.3%，智能手機銷量達到2,920萬部，增長4.7%。受到5G等高端機型的拉動，季內全球智能手機平均售價提升7.2%。
IoT與生活消費產品部分收入為130億元，按年增長7.8%。
值得注意的是，該季境外市場收入達到248億元，按年增長47.8%，佔總收入的
50%，這是歷史上首次實現境外收入貢獻佔比達到一半，主要受惠於在全球主要地區的智能手機出貨量呈現上升勢頭。
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