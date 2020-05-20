小米3個月盈利21億人幣　按年挫三成

2020年第一季度智能手機部分的收入達到303億元，按年增長12.3%，智能手機銷量達到2,920萬部，增長4.7%。受到5G等高端機型的拉動，季內全球智能手機平均售價提升7.2%。

IoT與生活消費產品部分收入為130億元，按年增長7.8%。

值得注意的是，該季境外市場收入達到248億元，按年增長47.8%，佔總收入的

50%，這是歷史上首次實現境外收入貢獻佔比達到一半，主要受惠於在全球主要地區的智能手機出貨量呈現上升勢頭。

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