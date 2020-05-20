大勢所趨！調查：86%銀行已經或計劃應用金融科技

金融學院轄下香港貨幣及金融研究中心調查顯示，平均86%受訪銀行已經或計劃將金融科技應用於金融服務及營運中，以個人理財、投資及財富管理、經紀服務應用比例最高。

受訪銀行普遍認為，金融科技在當前以至未來5年，將為業務帶來機遇多於威脅，機遇較多範疇主要集中於風險管理服務、按揭貸款及經紀服務。

然而，銀行預計未來3年，金融科技將令銀行在存款流動性及市場份額方面，面臨適度競爭。認為流動性影響溫和的銀行佔比為65%，相信市場份額將輕微下降的佔比為54%。

調查亦發現，銀行普遍擁抱採用金融科技，稱自己為「主動型」及「務實型」的現有銀行分別佔46及41%，更有近九成虛擬銀行認為該行屬於「主動型」，遠高於現有傳統銀行。

初步分析顯示，金融科技應用已經對銀行帶來正面影響，過去兩年，當銀行應用金融科技程度增加10百分點，成本與收入比率平均下跌1.67百分點，而資產回報率則增加0.05個百分點。

香港金融管理局高級助理總裁劉應彬指出，金融及科技的協同性大，金融科技發展將有助改善金融中介服務及普及性，亦可促進財務風險管理以及客戶體驗。

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