【新盤追擊】醒你西半山揀樓貼士　Central 8全中無得輸！

西半山向來甚少新樓供應，但貴為傳統豪宅區，不少發展商都覬覦該地段，積極出手併購舊樓重建。今次就帶大家到西半山揀樓，率先參觀區內最新樓盤「半山捌號 Central 8」，一起發掘其投資潛力！

想進駐西半山的話，到底有甚麼揀樓貼士？當然一定要就近中環至半山的扶手電梯！該電梯系統是貫穿半山住宅區與中環核心商業區的命脈，由最高點干德道，落到山腳的皇后大道中，全程只需20分鐘。而Central 8座落摩羅廟街8號，位處整條電梯的中上游位置，加上由樓盤步行至電梯口，只需1分鐘，住戶即可徒步落山，迅速直達中環，地理位置佔盡優勢。

Central 8共提供99伙，單位實用面積介乎181至491方呎，主打開放式及一房戶。西半山住宅供應向來以3房戶為主，細單位在區內較少見，可謂相當渴市。不單對中環上班族極具吸引力，還有望引來另一批捧場客。香港大學鄰近西半山，唯學校現有宿位不足，海外及內地生都要在附近覓住處，在租賃市場，Central 8有一定優勢。

至於生活配套方面，Central 8住戶可夜夜笙歌，皆因項目鄰近蘭桂坊及蘇豪區，隨時隨地都可以狂歡，紓緩都市人生活壓力。另外，半山發展悠久，閒時可遊走在歷史古蹟之間，感受一下文化氣息。如要做運動的話，更可走上山頂盧吉道散步，順道欣賞無與倫比的維港景色。想知道Central 8更多優勢，立即去片！