【疫下「經」奇】日本商家推「未來券」　女士必用產品滯銷

受累疫情肆虐，全球旅遊、餐飲、戲院、甚至化妝品、鞋業、暈車藥的需求大受打擊，日本商家為求避過「關門大吉」，正嘗試「以未來拯救現在」的方法解困。當中涉及到「眾籌」的力量，或許能成為全球企業的借鏡。

【旅業冰封！4月訪日旅客僅2900人】

首先，日本市道確實「淡」得驚人！根據日本觀光廳周三(20日)估計，今年4月訪日外國遊客數目僅2,900人，較去年同期大減99.9%，單月訪日遊客人數低於「一萬人」是歷史首見。

當局表示，上述數字創1964年有紀錄以來新低。日本於4月3日擴大入境限制至73個國家，令遊客近絕迹。

【眾籌「未來券」】

鑑於人流幾近絕迹，日本商界為挽救生意，推出「未來券」！他們希望向消費者提供「未來各項服務」，使消費者「先使未來錢」，以拯救眼前的營商艱難，在全日本都獲不少迴響。

報道指出，「出町座」是一間位於京都市上京區、包含迷你戲院及咖啡店等綜合型商家，42歲的出町座經理田中誠一說，如果甚麼都不做，就會被疫情吞噬。

出町座2017年面世，經常邀請名人到場及舉辦簽名會等活動，是當地的文化據點之一。不過，受疫情影響，3月底以來人流銳減，出町座在「自肅」(避免開店)期間暫停電影院營業，內部的咖啡店及書店也縮短營業時間。面對困境，出町座想出了透過「民眾眾籌」來推出「出町座未來券」。

出町座的「未來券」分成3種，包括電影券、購書券及咖啡券，是一種等待未來「自肅」解除後，可使用的「預售券」，也可以選擇購買咖啡豆及精選書籍等「宅配到府」服務(即送貨到府上)。

田中說，無論哪一種「未來券」，每項商品都包含了「不久的將來讓我們在此重聚」的想法。

在打「告急牌」及「溫情牌」下，結果「未來券」4月初在群眾募資平台開始「眾籌」後，第2天就突破設定目標的200萬日圓(約14萬港元)。田中表示，很高興反應熱烈，為了這些幫助他們的人，要來思考現在能做的事。

除了綜合型商家，當地的飲食業也推出「未來券」，民眾可以買到較支付金額再多一成的餐券，種類包括壽司、燒肉、咖啡、居酒屋等。酒店旅館亦推出「未來住宿券」，民眾購買後，可在今年9月到明年8月31日止，選擇加盟住宿設施住宿。

【不過...唇膏恐難受惠...】

上述各行各業可推出「未來券」來緩解瀕臨倒閉的燃眉之急，但有一種化妝品恐難受惠。它就是唇膏！

綜合媒體報道，由於擔心疫情擴散，日本政府宣布進入緊急狀態，致使大部分女性開始減少對化妝品的消費，當中以唇膏銷量最為慘淡，單計今年首4個月唇膏業績，料銳減約30%。

事實上，疫情下愈來愈多日本人居家工作，減少外出機會，即使外出亦會佩戴口罩，有女士認為戴上口罩就不用化妝，而且疫情期間不常見人，對化妝品的需求不大。

居住在橫濱的家庭主婦更表示，自己已完全停止使用唇膏，因即使塗了也因為戴口罩而沒有人會發現，塗唇膏已變得毫無意義。

日媒指出，除化妝品受疫情衝擊銷售外，上班穿的皮鞋及暈車藥亦滯銷。

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